Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı
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Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı

04.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:10
Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı

Sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için su baskını ve çığ uyarısı yapıldı.

Sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için su baskını ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının Erzurum ve Ağrı'da hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklendiğinden, dik yamaçlarda su baskını ve çığ riski bulunuyor.

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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