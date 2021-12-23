Sıcak su akan şelale dondu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcak su akan şelale dondu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesi ile 800 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelale dondu.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesi ile 800 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelale dondu.

Sandıklı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60-62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken dondu. Sıcak sudan çıkan buhar ile şelaledeki kayalıkta oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.


- Afyonkarahisar
Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Sıcak su akan şelale dondu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title