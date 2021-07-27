SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'ne gelenler bol bol yüzdü.

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Bazıları denize girerken, bazıları ise yatarak güneşlendi. Burada denize giren Erkan Altınöz, Eşim ve çocuklarımla serinlemeye geldik. Hafta sonu kalabalık oluyor diye hafta içi geldik dedi. İbrahim Karaman ise Arkadaşlarla serinlemek için geldik. Deniz oldukça güzel, eğleniyoruz. Bizim için senenin ilk denizi oldu diye konuştu.

SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı
Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Reynmen Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Can Bartu Eda Erdem Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SICAK HAVADAN BUNALANLAR CADDEBOSTAN'DA DENİZE GİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:25:16. #1.15#

title