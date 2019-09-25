Siber dolandırıcılar, YouTube fenomenlerinin hesaplarını sahte e-postalarla ele geçirmeye çalışıyor

25.09.2019 18:55

YouTube bir yıldan fazla süre önce, kanalların ve içerik üreticilerin videolardan para kazanabilmesi için gereken şartları sıkılaştırdı. Günümüzde, reklam destekli kanalların birçok kritere uyması gerekiyor.

Bunlar arasında en az 1000 aboneye sahip olmak ve son 12 ay içinde toplam 4000 saat izlenmek gibi şartlar bulunuyor. YouTuber'lar bu nedenle hesaplarının detaylı inceleneceğine dair bildirimleri çok ciddiye alıyor.

YOUTUBERLARA DOLANDIRICI TUZAĞI

Dolandırıcılar da bunu kendi lehlerine kullanmak için gerçek gibi görünen e-postalar hazırlıyor. Bunun yanı sıra binden fazla aboneye sahip YouTube hesaplarını ele geçirmeye yönelik bir eğilim oluştu. Böyle bir içerik üreticiye, YouTube'dan para kazanma talebinin değerlendirileceğini belirten sahte bir mesaj gönderiliyor ve istenen verileri doldurup göndermesi söyleniyor. Dolandırıcıların istedikleri bilgiler arasında kanalın URL'si ve parolası da yer alıyor.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI ÖNEMLİ

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama yönteminin kullanılması bu duruma karşı iyi bir çözüm olabiliyor. Bu tür teşebbüslere maruz kalan YouTuber'lar, bu sahte bildirimlerin kanallarına bağlı olan e-posta adresine değil de herkese açık olarak kullandıkları e-posta adresine geldiğini söylüyor.

HESAPLARI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Saldırganlar istedikleri verileri aldıktan sonra, kanalın takipçilerini dolandırmak için hesabı ele geçirmeye çalışıyor. YouTuber'ın adına sahte bir reklam kampanyası düzenleyerek ücretsiz ürün dağıtacaklarını, değerli ödüllerin verileceği yarışmalar düzenleyeceklerini veya buna benzer şeyler yapacaklarını duyuruyorlar. Takipçileri dolandırmak için önlerinde sınırsız fırsat bulunuyor.

"YOUTUBE PAROLA SORMAZ"

Kaspersky, YouTuber'lara ve YouTube kullanıcılarına sosyal medyadaki faaliyetlerini güvene alabilmeleri için "YouTube'un bir e-posta ile size asla hesabınızın parolasını sormayacağını aklınızdan çıkarmayın. Bir e-postaya yanıt verirken, özellikle de kimin gönderdiğinden emin değilseniz, her şeyi ayrıntılı bir şekilde inceleyin." uyarısı yaptı.