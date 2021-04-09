Sibel Uzun'dan Spiritüel bilgileri içeren bir kitap geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sibel Uzun'dan Spiritüel bilgileri içeren bir kitap geliyor

Bültenler / Hande Yüksel Aydın - Haberler | Güncel
Sibel Uzun'dan Spiritüel bilgileri içeren bir kitap geliyor

Araştırmacı - Yazar Sibel Uzun'un ilk kitabı "Işığın Şifa Yolu" çok yakında okurlarının masasında yerini alacak.

Sibel Uzun bu kitap ile insanların içsel yolculuğunda onlara rehberlik etmeye, yılların tecrübesine dayanan uygulamalarla yardımcı olmaya çalışıyor. Yazarın yaptığı araştırmalar, spritüel bilgiler, enerji çalışmaları yaşam kalitesinin yükselmesine, kişinin kendi hayatını kolaylaştırmasına odaklı olup, on yıllık bir tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu kitapta yer almıştır.

"İşimde enerji çok önemlidir. Yüzlerce kişinin içsel yolculuğuna rehberlik etmek, bu yolculukta onlara yoldaş olmak çok değerlidir. Öğrencilerimle ve yaptığımız seminerlere katılan dostlarımızla aramızda güçlü bir bağ var. Biz birlikte çok başarılı işlere imza atıyoruz" diyen Uzun, kitabını okuyucuları kadar heyecanla bekliyor.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sibel Uzun'dan Spiritüel bilgileri içeren bir kitap geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 08:57:40. #1.15#
title