Sibel Uzun'dan Spiritüel bilgileri içeren bir kitap geliyor

Araştırmacı - Yazar Sibel Uzun'un ilk kitabı "Işığın Şifa Yolu" çok yakında okurlarının masasında yerini alacak.

Sibel Uzun bu kitap ile insanların içsel yolculuğunda onlara rehberlik etmeye, yılların tecrübesine dayanan uygulamalarla yardımcı olmaya çalışıyor. Yazarın yaptığı araştırmalar, spritüel bilgiler, enerji çalışmaları yaşam kalitesinin yükselmesine, kişinin kendi hayatını kolaylaştırmasına odaklı olup, on yıllık bir tecrübenin sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu kitapta yer almıştır.

"İşimde enerji çok önemlidir. Yüzlerce kişinin içsel yolculuğuna rehberlik etmek, bu yolculukta onlara yoldaş olmak çok değerlidir. Öğrencilerimle ve yaptığımız seminerlere katılan dostlarımızla aramızda güçlü bir bağ var. Biz birlikte çok başarılı işlere imza atıyoruz" diyen Uzun, kitabını okuyucuları kadar heyecanla bekliyor.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın