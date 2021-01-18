Sibel Can ve Hakan Altun, şov projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
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Sibel Can ve Hakan Altun, şov projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

18.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:19
Sibel Can ve Hakan Altun, şov projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

Sibel Can ile Hakan Altun, televizyon programı için el sıkıştı. İkili, şov projesiyle önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Kanal arayışlarına başlayan Can ile Altun, bir yandan da çağıracağı konuklarla konuşmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile meslektaşı Hakan Altun, bir şov programı için anlaşma yaptığı iddia edildi.

KONUKLARLA KONUŞULMAYA BAŞLADILAR

Milliyet'in haberine göre, Sibel Can ile Hakan Altun, televizyon programı için el sıkıştı. İkili, şov projesiyle önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Kanal arayışlarına başlayan Can ile Altun, bir yandan da çağıracağı konuklarla konuşmaya başladı.

KARANTİNADA ALBÜM ÇIKARDI

Karantina döneminde müzikal çalışmalarına ağırlık veren Sibel Can, 'Hayat' adlı bir albüm çıkardı. Öte yandan Can, İbrahim Tatlıses'in 9 yılın ardından ekranlara tekrar döndüğü 'İbo Show'un ilk bölümüne konuk olmuştu. Uzun bir süre sonra sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sosyal medyada gündem olmuştu.

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