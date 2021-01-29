Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu
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Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu

29.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:11
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural için kamera karşısına geçti. Oğlunun tekstil markası için modellik yapan Sibel Can'ın, tercih ettiği kıyafetlerle klasik giyim tarzının dışına çıktığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun ile bir televizyon programı için el sıkışan Sibel Can, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için modellik yaptı.

KLASİK TARZINDAN UZAKLAŞTI

Sık sık farklı giyim tarzı ile eleştirilen Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesi Sibel Can ile ortak bir çalışmaya imza attı. Tanıtım için oğlu Ural'ın spor giyim ürünlerini giyen ünlü şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırttı.

Sibel Can oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden modellik yaptığı fotoğrafları paylaşan Sibel Can, spor tarzı ile takipçilerinden olumlu not aldı. Ünlü şarkıcının şu sıralar, Hakan Altun ile yapacakları televizyon programı için de hazırlık yaptığı biliniyor.

Sibel Can oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu
Sibel Can oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu
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