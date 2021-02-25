Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sulhi Aksüt mesleği nedir?

Sibel Can'ın eski eşi ve oğlu Emir Aksüt'ün babası Sulhi Aksüt sosyal medyada merak edilmektedir. Peki, Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sulhi Aksüt mesleği nedir?

Sulhi Aksüt, Sibel Can'ın eski kocasıdır. Çiftin Emir Aksüt adında bir de oğulları vardır. Adı sık sık magazinlerde duyulan Sulhi Aksüt internette merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

SULHİ AKSÜT KİMDİR?

Sibel Can'ın 2000 yılında evlendiği Sulhi Aksüt, adını sık sık haberlerde duyurmaktadır. Aksüt Trabzon'da doğmuştur ve aslen Trabzonludur. Sulhi Aksüt iş adamıdır. Sulhi Aksüt ve Sibel Can'ın Emir Aksüt adında 20 yaşında bir oğulları vardır.