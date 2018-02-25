Show TV'nin İddialı Başlayan Dizisi Yuvamdaki Düşman, Reytinge Kurban Gitti
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Show TV'nin İddialı Başlayan Dizisi Yuvamdaki Düşman, Reytinge Kurban Gitti

Show TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Yuvamdaki Düşman dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.

Show TV'nin iddialı başlayan dizisi Yuvamdaki Düşman'ın ekran yarışı 6. bölümde sona erecek. Başrollerinde Nebahat Çehre gibi usta isimler yer almasına rağmen dizi istediği başarıyı yakalayamadı.

6 BÖLÜMDE VEDA ETTİ

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar'ın iddiasına göre Show TV'nin Yuvamdaki Düşman dizisi final kararı aldı. Yar'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle: "Altı bölüm birlikte olabildik. "Yuvamdaki Düşman" final yapıyor. Show TV'nin dünya sinemasında sıkça işlenen bir konuyu diziye taşıması iyi fikirdi. En azından kimsenin aklına gelmemişti... Ancak! Her iş her zaman tutmuyor. Dizide özellikle Selin karakterinin aşırı karikatürize edilmesi, evin içinde yaşanan kim kime dum duma hali ve "hız yapacağım" diye izleyicinin hikayeyi sindirememesine neden olan boşluklar. Toplayınca veda oluyor işte. Senaristler yuvadaki düşmandan ziyade senaryodaki düşmana odaklanmalıydı. Önce içlerindeki "yazdık işte, artık kim izlerse" diyen karanlık tarafı alt etmeliydiler. Yazık oldu!"

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