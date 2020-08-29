Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti
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Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti

Müge Anlı'nın ekranlara dönmesiyle reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti. Önceden saat 9.30'da yayınlanan program 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren saat 15.15'te yayınlanacak.

29.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.08.2020 21:10

Müge Anlı'nın ekranlara dönmesinden sonra reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hakkında önemli bir karar alındı. Show TV'de ekranlarında 2. haftasını geride bırakan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saatinde değişiklik yaşandı.

HAFTA İÇİ HER GÜN SAAT 15.15'TE YAYINLANACAK

Önceden saat 9.30'da yayınlanan program 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yeni yayın saati 15.15'te Show TV ekranlarında olmaya devam edecek.

REYTİNGLERDE İLK 100'E GİREMEDİ

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın ekrana dönmesiyle Arslan'ın programı reyting sıralamasında ilk 100'e girememişti.

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti
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