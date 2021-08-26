SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu
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SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için borçlu kişi ve kurumlar yapılandırmaya yoğun ilgi gösterirken, önemli miktarda borç yapılandırıldı.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kanun kapsamında SGK'ye borçların da yapılandırma kapsamında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar."

Yılmaz, 9 Haziran'dan itibaren yapılandırma başvurularını almaya başladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla 600 bin borçlumuz Kuruma yapılandırma için müracaat etti. Toplamda yapılandırılan alacak tutarımız ise 30 milyar lirayı buldu. Biz, müracaatların hafta sonuna kadar ciddi anlamda artacağını bekliyoruz. Kalan kısa süreyi borçlu vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz."

Yapılandırmayla 29 bin liralık borç 9 bin liraya düşebiliyor

Yapılandırmanın en büyük avantajının, bugüne kadar oluşan gecikme zammı ve geçim faizinin silinip, borçların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'yle (Yİ-ÜFE) yeniden güncellenmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ayrıntıları paylaştı:

"Yapılandırma hakikaten çok ciddi avantajlar sağlanmakta. 2010 yılında 1200 lira prim borcu olan bir vatandaşımızın gecikme zammı ve gecikme faiziyle 4 bin 453 lira ödemesi gerekiyor. Bunu Yİ-ÜFE ile güncellediğimiz zaman, gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamını siliyoruz. İlk taksit ödeme döneminde borcunu ödediğinde Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ını siliyoruz. Bu şu demek oluyor; 1200 liranın üzerine gecikme zammı ve gecikme faizinin yerine 92 lira ekleniyor. Ödenen toplam tutar 1292 lira oluyor. Yapılandırma sayesinde 4 bin 453 lira gecikme zammı ödemesi gereken bir vatandaş, toplam 1292 lira ödeyecek."

Yılmaz, geçmiş dönemde Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların hizmetlerinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Bu durumda olan ve yaklaşık iki yıllık prim borcu olan bir vatandaşımızın geçmiş dönem prim borçlarını almak istediğinde 29 bin lira ödemesi gerekiyor ama yapılandırmadan müracaat ederek ihya kapsamında bu hizmetlerini almak istenirse sadece 9 bin 200 lira ödenecek. Bu çok ciddi bir avantaj. Bunun için borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müracaat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor ve sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Genel Sağlık Sigortasına ait borçların da yapılandırma kapsamında olduğunu anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Gelir testinde, gelirleri asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan vatandaşlarımız, birikmiş prim borçlarını ödemeleri halinde bugüne kadar uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizinden muaf olacak. Sadece ana parayı ödeyecekler."

Borçluların yüzde 70'i internetten başvuru kolaylığını seçti

SGK olarak yapılandırmadan yararlanan borçlulara hem başvuru sürecinde hem de ödeme planında kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşverenlerimiz e-Sigorta üzerinden, 4/b sigortalıları yani Bağ-Kur kapsamındakiler e-Devlet üzerinden Kuruma müracaat edebilirler. Bunun yanında, isteyen vatandaşlarımız posta yoluyla veya şahsen de ilgili birimlerimize başvurabilir. Kovid-19 sürecinde vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'i kuruma gelmeden yapılandırmaya müracaat ediyor. Müracaatın ardından biz sistemde ödeme emirlerini oluşturuyoruz. Daha sonra bankadan ödeme yapıyorlar. Ödeme konusunda da kolaylıklarımız söz konusu."

Yılmaz, vatandaşların yapılandırma ödemelerini kredi kartı ve internet ortamında da yapılabildiğini belirterek, "Vatandaşlar borçlarını peşinen ödediklerinde uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı; iki taksit şeklinde ödemeleri halinde ise uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si siliniyor. Bunun yanında 6, 9, 12, 18 ve 36 ay vadeyle de borçlar ödenebiliyor." bilgisini paylaştı.

Borcunu yapılandıran teşviklerden yararlanabiliyor

Yapılandırmanın kişi ve kurumlara devletteki diğer hizmetlerden sorunsuz yararlanma imkanı da sağladığını vurgulayan Yılmaz, şu noktalara dikkati çekti:

"Yapılandırmaya müracaat eden ve borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız, her şeyden önce 'borcu yoktur' yazılarını alabiliyor. Bunun yanında, gayrimenkulleri üzerindeki hacizler ve icralar varsa borçlarını ödemişseler bunlar kaldırılıyor. 'Borcu yoktur' yazılarını aldıklarında ihalelere katılabiliyor, teminatlarının ödenmesi söz konusu oluyor, devletin verdiği teşviklerden de yararlanabiliyor. Primini kendi ödeyen vatandaşlarımız ise yapılandırmaya müracaat ettiklerinden sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor."

SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu
SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu
SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu
SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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