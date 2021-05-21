SGK İletişim Numarası Nedir?S GK Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

SGK gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. SGK çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir. Peki, SGK iletişim numarası nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan SGK müşteri hizmetlerini her gün binlerce kişi aramaktadır. SGK müşteri hizmetleri telefon numarası bilmeyen vatandaşlar da konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. 24 saat kesintisiz hizmet sağlayan SGK müşteri hizmetleri telefon numarası ve iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

SGK İLETİŞİM NUMARASI NEDİR?

SGK iletişim numarası için Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi "ALO 170" i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

ALO 170, sabit telefonunuzla ya da cep telefonunuzla sadece 170 tuşlarını tıklayarak arama yapabilirsiniz. Ancak bazı konulara dikkat etmeniz gerekmektedir. ALO 170'i aradığınızda kimliğiniz mutlaka yanınızda olsun. Bunun sebebi işleminizin daha hızlı yapılması içindir.

SGK müşteri temsilcisine bağlanarak aşağıdaki hizmetleri alabilirsiniz.