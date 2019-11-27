"Sezona Merhaba" konseri
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"Sezona Merhaba" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" konserine sanatçı İsmail Altunsaray konuk oldu.

27.11.2019 02:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 02:09

tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" konserine sanatçı İsmail Altunsaray konuk oldu.

Orkestra Şube Müdürlüğüne bağlı Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Kemal Kamalı yönetti.

Gecede sahne alan bölümün solistleri ve koronun performansı, müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

İsmail Altunsaray'ın, bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküler de seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: "Sezona Merhaba" konseri
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