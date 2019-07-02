"Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübün 6 puanının silinmesine ilişkin, "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan büyük bir fark değil.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübün 6 puanının silinmesine ilişkin, "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan büyük bir fark değil." dedi.
Kaynak: AA
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