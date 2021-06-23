Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası
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Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası

Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de kara para aklama ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanlığı, iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçundan Avusturya'da gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Levon Termendzhyan'a (Lev Aslan Dermen) vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

''İDDİALAR ASILSIZ''

Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların asılsız olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası
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Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de kara para aklama ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanlığı, iddiaları yalanladı.

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