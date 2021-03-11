Sezen Aksu - Vazgeçtim şarkı sözleri! 'Vazgeçtim' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Vazgeçtim şarkısının sözleri merak edildi. Peki Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Vazgeçtim şarkı sözleri sizlerle...
VAZGEÇTİM ŞARKI SÖZLERİ
Vazgeçtim, gözlerinden
Vazgeçtim, sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak, amadır şimdi
Vazgeçtim, gözlerinden
Vazgeçtim, sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak, zamanı şimdi