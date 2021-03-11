Sezen Aksu - Vazgeçtim şarkı sözleri! 'Vazgeçtim' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Vazgeçtim şarkısının sözleri merak edildi. Peki Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Vazgeçtim şarkı sözleri sizlerle...

VAZGEÇTİM ŞARKI SÖZLERİ

Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, amadır şimdi

Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, zamanı şimdi