Sezen Aksu - Unuttun mu Beni şarkı sözleri! 'Unuttun mu Beni?' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Unuttun mu Beni şarkısının sözleri merak edildi. Peki Unuttun mu Beni şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Unuttun mu Beni şarkı sözleri sizlerle...
SEZEN AKSU - UNUTTUN MU BENİ ŞARKI SÖZLERİ
Unuttun mu beni, her şeyimi
Sildin mi bütün izlerimi
Hiç düşmedim mi aklına
Hiç çalmadı mı o şarkı
O sahil, o ev, o ada
O kırlangıç da mı küs bana
Sanırdım ki aşklar ancak
Filmlerde böyle...
Ben hâlâ dolaşıyorum avare
Hani görsen, enikonu divane
Ne yaptıysam olmadı, ne çare
Unutamadım, gitti!
Ey aşk! Neredesin şimdi
Sen de mi terk ettin beni
Ne hata ettiysem, affet!
Büyüklük sende kalsın, e mi
Sen de olmazsan eğer,
Batar artık bu gemi
Ben hâlâ dolaşıyorum avare
Hani görsen, enikonu divane
Ne yaptıysam olmadı, ne çare
Unutamadım, gitti!