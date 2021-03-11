Sezen Aksu - Unuttun mu Beni şarkı sözleri! 'Unuttun mu Beni?' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Unuttun mu Beni şarkı sözleri! 'Unuttun mu Beni?' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:28
Sezen Aksu - Unuttun mu Beni şarkı sözleri! 'Unuttun mu Beni?' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi olan Unuttun mu Beni şarkısının sözleri merak edildi. Peki Unuttun mu Beni şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Unuttun mu Beni şarkı sözleri sizlerle...

SEZEN AKSU - UNUTTUN MU BENİ ŞARKI SÖZLERİ

Unuttun mu beni, her şeyimi

Sildin mi bütün izlerimi

Hiç düşmedim mi aklına

Hiç çalmadı mı o şarkı

O sahil, o ev, o ada

O kırlangıç da mı küs bana

Sanırdım ki aşklar ancak

Filmlerde böyle...

Ben hâlâ dolaşıyorum avare

Hani görsen, enikonu divane

Ne yaptıysam olmadı, ne çare

Unutamadım, gitti!

Ey aşk! Neredesin şimdi

Sen de mi terk ettin beni

Ne hata ettiysem, affet!

Büyüklük sende kalsın, e mi

Sen de olmazsan eğer,

Batar artık bu gemi

Ben hâlâ dolaşıyorum avare

Hani görsen, enikonu divane

Ne yaptıysam olmadı, ne çare

Unutamadım, gitti!

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