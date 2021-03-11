Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Sen Ağlama şarkı sözleri!

Kutsi'nin istek şarkısı ile ve çektiği video ile Sibel Can'ın seslendirdiği Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Sen Ağlama şarkı sözleri!

Kutsi'nin istek şarkısı ile ve çektiği video ile Sibel Can'ın seslendirdiği Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir?Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan program Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Sen Ağlama şarkı sözleri! İşte detaylar haberimizde…

SEZEN AKSU SEN AĞLAMA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Hasret oldu, ayrılık oldu

Hüzünlere bölündü saatler

Gördüm akan iki damla yaş

Ayrılık da sevgiyle beraber

Bir şarkı bir şiir gibi

Yaşadım canım acıları

Senden bana hatıra şimdi

Sakladığım sevgili kederler

Bir sır gibi saklarım seni

Bir yemin bir gizli düş gibi

Ben bu yükü taşırım sen git

Git acılanma

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Bir sır gibi saklarım seni

Bir yemin bir gizli düş gibi

Ben bu yükü taşırım sen git

Git acılanma

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam

Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam