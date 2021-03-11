Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Sen Ağlama şarkı sözleri!
Kutsi'nin istek şarkısı ile ve çektiği video ile Sibel Can'ın seslendirdiği Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Sen Ağlama şarkı sözleri!
Kutsi'nin istek şarkısı ile ve çektiği video ile Sibel Can'ın seslendirdiği Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir?Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan program Şarkılar Bizi Söyler'de Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri aratılmaktadır. Peki, Sezen Aksu Sen Ağlama şarkı sözleri nelerdir? Sen Ağlama şarkı sözleri! İşte detaylar haberimizde…
SEZEN AKSU SEN AĞLAMA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Hasret oldu, ayrılık oldu
Hüzünlere bölündü saatler
Gördüm akan iki damla yaş
Ayrılık da sevgiyle beraber
Bir şarkı bir şiir gibi
Yaşadım canım acıları
Senden bana hatıra şimdi
Sakladığım sevgili kederler
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım sen git
Git acılanma
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama göz bebeğim sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama göz bebeğim sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
Bir sır gibi saklarım seni
Bir yemin bir gizli düş gibi
Ben bu yükü taşırım sen git
Git acılanma
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama göz bebeğim sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam
Sen ağlama, dayanamam
Ağlama göz bebeğim sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğim bende kalırsa yaşayamam