Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
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Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı

2014 yılında Kolit hastalığı nedeniyle ameliyat olan Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun hastalığı yeniden nüksetti.

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
16.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:52

65 yaşındaki Sezen Aksu, 2014 senesinde Kolit hastalığına yakalandı ve bir ameliyat geçirdi. Geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Aksu'nun hastalığı 6 yıl sonra tekrar nüksetti.

"SIKINTI YAŞIYORUM"

Kolit yani kalın bağırsağın iltihaplanması olarak bilinen hastalığa yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, "Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum" diyerek sevenlerini üzdü.

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

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