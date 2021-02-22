Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim şarkı sözleri! 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözleri nelerdir?
Sezen Aksu'nun geçtiğimiz yıl çıkarttığı "Ben De Yoluma Giderim" şarkısı beğeniyle dinlenilmeye devam ediyor. Şarkı 1 yıl için 75 milyona yakın izlenme aldı. 500 bini geçen beğenisiyle en çok dinlenilen ve beğenilen şarkılar arasında yer aldı. Peki Ben De Yoluma Giderim sözleri nelerdir? Ben De Yoluma Giderim şarkısı sözü nedir?
Sezen Aksu'nun 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözlerine ve şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEZEN AKSU - BEN DE YOLUMA GİDERİM ŞARKI SÖZLERİ
Peki nasıl istersen öyle olsun
Tutamam tutamam gideni
Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi
Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?
Giden gitmiştir zaten
Kesemem kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Beni özle isterim beni çok özle
Üzül üzül bir süre
En azından ince bir kabuk bağlasın
Azıcık eşitlik sağlasın
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim 20 Şubat 2020 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı 1 yılda 74 milyon izlenme ve 510 bin beğeni almıştır. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: Erman Arda
Video Prodüksiyon: Videomite