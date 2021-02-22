Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim şarkı sözleri! 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözleri nelerdir?

Sezen Aksu'nun geçtiğimiz yıl çıkarttığı "Ben De Yoluma Giderim" şarkısı beğeniyle dinlenilmeye devam ediyor. Şarkı 1 yıl için 75 milyona yakın izlenme aldı. 500 bini geçen beğenisiyle en çok dinlenilen ve beğenilen şarkılar arasında yer aldı. Peki Ben De Yoluma Giderim sözleri nelerdir? Ben De Yoluma Giderim şarkısı sözü nedir?