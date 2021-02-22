Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim şarkı sözleri! 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim şarkı sözleri! 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözleri nelerdir?

22.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:11
Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim şarkı sözleri! 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözleri nelerdir?

Sezen Aksu'nun geçtiğimiz yıl çıkarttığı "Ben De Yoluma Giderim" şarkısı beğeniyle dinlenilmeye devam ediyor. Şarkı 1 yıl için 75 milyona yakın izlenme aldı. 500 bini geçen beğenisiyle en çok dinlenilen ve beğenilen şarkılar arasında yer aldı. Peki Ben De Yoluma Giderim sözleri nelerdir? Ben De Yoluma Giderim şarkısı sözü nedir?

Sezen Aksu'nun 'Ben De Yoluma Giderim' şarkısı sözlerine ve şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEZEN AKSU - BEN DE YOLUMA GİDERİM ŞARKI SÖZLERİ

Peki nasıl istersen öyle olsun

Tutamam tutamam gideni

Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi

Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?

Giden gitmiştir zaten

Kesemem kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Beni özle isterim beni çok özle

Üzül üzül bir süre

En azından ince bir kabuk bağlasın

Azıcık eşitlik sağlasın

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim 20 Şubat 2020 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı 1 yılda 74 milyon izlenme ve 510 bin beğeni almıştır. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Erman Arda

Video Prodüksiyon: Videomite

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