Sezai Temelli: "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisi Başarılı Oldu

Seçimlere "Kürdistan'da kazanmak, batıda kaybettirmek" stratejisiyle girdiniz. Bu strateji ne kadar başarılı oldu?

Bu strateji akşam yatıp, sabah bulduğumuz bir şey değil. Onlarca yıllık mücadele, birikim, deneyim, geçmiş seçimlerin sonuçları üzerinde yapmış olduğumuz analizler, fizibilite çalışmaları vardı. Ama her şeyden önce bunun arkasında yatan siyaset anlayışımız, demokrasi anlayışımız var. Paradigmaya olan güven var, fikriyatımızın gücü var. En büyük teşekkürü hak eden halkımızın kararlılığı ve asla vazgeçmez duruşu var. Bunu Türkiye'nin her yerine taşıdığımıza inanıyoruz. Kazandığımız belediyelerde, kaybettiğimiz belediyelerde. Kazanmasına vesile olduğumuz belediyelerde ya da bugün artık Türkiye'nin eskisi gibi yönetilemeyeceği anlayışını taşıyabildiğimiz her yerde bunu hakim kıldığımıza inanıyorum.

Rakamlara baktığımızda batıda ortaya koyduğumuz hedefe ulaştık diyebilirim. Biz kazandırdık demiyorum. Biz toplumu bu seçeneğe ikna ettik. Biz buradan kazanılmış yerlerin üzerinde bir vesayet derdinde değiliz.Bütün belediyeler, belediye meclisleri hak etmiştir, hak ederek kazanmıştır. Kutluyoruz. Ama bu seçeneği koymasaydık sonuçlar böyle olmayacaktı. Bu seçeneği koymak bu stratejiyi hayata geçirmek, sonuçları birinci elden etkilemiştir. Ve bugün baktığımızda Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara gibi batıda hedeflediğimiz yerlerde stratejimiz tüm halklar nezdinde karşılığını bulmuştur. Seçmenimiz, halkımız stratejiye sahip çıkmıştır. Onu kendi duygusallığında yeniden üretmiş ve bu tek adam rejimine, faşizmin kurumsallaşmasına karşı en güçlü tepkiyi vermiştir.