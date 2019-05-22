Sezai Temelli, "Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyecek misiniz?" Sorusuna Cevap Verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu vurgulayan Temelli, "31 Mart stratejimizi devam ettiriyoruz. Ekrem İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir" dedi.

DW Türkçe'de yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TERÖRİST BAŞININ AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMESİ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl sonra avukatları tarafından ziyaret edilmesini değerlendiren Temelli, "Çok geç kalınmış bir karar, sekiz yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlaliydi" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin bu girişimini değerlendiren Temelli, iktidara çok sayıda çağrıda bulunduklarını söyleyerek "Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu konu ile diğerlerini birbirinden ayrılmasını çok net vurguladık." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞMALARI

Sezai Temelli, yasağının kaldırılmasının ardından yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin de değerlendirme yaptı. Temelli, "Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak. Gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu beş bin HDP'linin hapiste olduğuna dikkat çeken Temelli, "Bu beş bin HDP'liyi içeride tutan şey savcıların ve yargıçların yorumu, bir yasa değil" diye konuştu.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

"Biz HDP olarak karşımızdakilerin bize davranışına göre siyasetimizi belirlemiyoruz" diyen Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini bir demokrasi referandumu olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu söyleyen Temelli, "İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir. Yoksa herhangi bir sandık sonucuna endeksli bir destekli değildir" dedi.

İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlere ilişkin partisinin öngörülerini de paylaşan Temelli, İmamoğlu'na olan desteğinin biraz daha artmasını beklediklerini söyledi. HDP seçmeninin stratejik olarak İmamoğlu'na oy verdiğini belirten Temelli, "HDP seçmeni İmamoğlu ile yeni tanıştı. İmamoğlu da bu oyların hakkını umarım verecektir" diye konuştu.