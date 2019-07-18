Sezai Temelli'den yeni parti yorumu: Demokrasiye dair bir mesele

Sezai Temelli, "Size göre yeni parti oluşumları da bunun böyle gitmeyeceğinin bir sonucu mu?" sorusuna da, "Tam da bu konuya dair bir mesele. Şöyle düşünün 31 Mart'ta biz bu etkiyi yaratmasaydık ve AKP-MHP bloku büyük şehirlerin hepsini alsaydı ki biz olmasaydık alıyordu, biz bütün büyük şehirlerde adaylar çıkarsaydık, sonuçlar tüm büyük şehirlerde böyle olmasaydı, bugün bu tartışmalar olur muydu? Olmazdı. Yeni parti dahil hiçbir konu olamazdı. Eninde sonunda bizim müdahalemizle siyaset yeniden şekilleniyor, şekillenmek zorundadır. Bu partilerin kurulması ne derece mümkün olacak ya da nasıl olacağına dairbugünden bir şey kestiremiyoruz. Ama tartışıldı. Sadece AKP içinden değil. Diğer partilerinde büyük olasılıkla içinde tartışmalar başlamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre kendini konumlandırmış, muhalefetini ya da iktidarını ona göre biçimlendirmiş bütün yapılar şimdi yeni duruma göre kendisini gözden geçirecektir" yanıtını verdi.Yeni siyasi parti arayışlarının da aslında Türkiye'deki demokrasiye dair bir mesele olduğunun altını çizen Temelli, "Yani Türkiye'nin demokrasi zemininden uzaklaştığı bir yerde aslında tam da kendi iç dünyalarında AKP'nin iç dünyasındaki tartışmalar sonucu ortaya çıkmış bir durumdur" dedi.