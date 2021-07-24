Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında fabrika kurarak 350 kişiye istihdam sağladı
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Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında fabrika kurarak 350 kişiye istihdam sağladı

Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'da seyyar satıcılık yaparak başladığı iş hayatında devlet desteğiyle dondurma fabrikası kuran Yahya Ezer, 350 kişiye istihdam sağladı.

Batman'da seyyar satıcılık yaparak başladığı iş hayatında devlet desteğiyle dondurma fabrikası kuran Yahya Ezer, 350 kişiye istihdam sağladı.

Kentte 29 yıl önce mahalle mahalle gezerek sebze ve meyve satan Ezer (52), 7 yıl boyunca geçimini bu işten sağladı. Daha sonra dondurma üretmeye karar veren Ezer, 1999 yılında 200 metrekarelik alanda küçük bir dondurma işletmesi kurdu.

Devletin sağladığı yatırım teşvikinden de yararlanan Ezer, 2004'te Batman Organize Sanayi Sitesi'nde hibe edilen 10 bin 700 metrekarelik arsa üzerine fabrika kurdu. Ezer, 2005 yılında üretime başlayan fabrikada yaklaşık 350 kişiyi istihdam sağlıyor. Fabrikada günde 50 ton dondurma üreten Ezer, hem Türkiye'nin 52 iline hem de Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye dondurma satıyor.

"Girişimcilere hedeflerini büyük tutmalarını tavsiye ediyorum"

Ezer, AA muhabirine, dondurma üretimine başlamadan önce Batman sokaklarında seyyar satıcılık yaptığını söyledi. Kurduğu dondurma işletmesini devletin desteğiyle geliştirerek fabrikaya dönüştürdüğünü ifade eden Ezer, 3 bin metrekarelik kapalı alanda dondurma tesisi kurduğunu anlattı.

Ezer, fabrikanın üretim bölümünde yaklaşık 150 çalışanın bulunduğunu dile getirerek Türkiye'nin muhtelif yerlerinde dondurmanın sevki, dağıtımı ve depolarında çalışanlarla istihdamın 350 kişiye ulaştığını aktardı. "Hedefimiz daha gelişmiş bir teknoloji ile Türkiye'nin her yerine dondurmalarımızı ulaştırmak." diyen Ezer, bu hedefi gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Ezer, "Genç girişimcilere çok çalışmalarını ve hedeflerini büyük tutmalarını tavsiye ediyorum. Hedeflerine sabırla ulaşacaklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Fabrika çalışanlarından Hüseyin Bozkurt, İŞKUR üzerinden fabrikada işe başladığını anlatarak "Bu desteği bize veren devletimizden ve Yahya Ezer'den Allah razı olsun." dedi.

Mehmet Mehdi Ezer de daha önce günübirlik işlerde çalıştığını, 5 yıl önce dondurma fabrikasında işe başladığını ve işinden memnun olduğunu söyledi. Fabrikada 8 saat vardiyalı şekilde çalıştıklarını anlatan Ezer, "Bize imkan sunuldu. İnşallah bu tür fabrikaların sayısı artar insanlarımız daha fazla istihdam edilir. Hem devletimizden hem iş adamlarımızdan bu fabrikaların sayısının artırılmasını rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında fabrika kurarak 350 kişiye istihdam sağladı
Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında fabrika kurarak 350 kişiye istihdam sağladı
Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında fabrika kurarak 350 kişiye istihdam sağladı
Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında fabrika kurarak 350 kişiye istihdam sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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