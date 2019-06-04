Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

Samsun'da seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı.

ZABITA MEMURU YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.