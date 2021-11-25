Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi Filmi
Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Küçük çaplı gangster olan Richard emekli olmadan önce son bir işi üstlenir. İşi rakip gansterlerin evinden para çalmaktır. Melvin. Museum of the Macabre için ünlü bir küratör olma hayalleri kuran isteksiz bir aile babasıdır. Cehennemin korlarından doğmuş bir vampir olan Masquerade'in kalıntıları yüzyıllar önce yok edilebilmiş midir? Cadılar Bayramı Gecesi'nde araların da kilometreler olan bu ikilinin yolları kesişecek. Her şey tehlikedeyken asırlık kötülüğe karşı savaşmak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklar.
Yönetmen: Jess Norvisgaard
Senaryo: Jess Norvisgaard
Oyuncular: Bill Oberst Jr., Linnea Quigley, Kane Hodder, Mary Katherine O'Donnell, Kelley Wilson Robinson, Veronika Stoykova
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Good Things Devils Do
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: TME Films
Vizyon Tarihi: 26.11.2021
Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri