Seyrantepe Mahallesi Doğal Gaza Kavuşuyor
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Seyrantepe Mahallesi Doğal Gaza Kavuşuyor

Seyrantepe Mahallesi Doğal Gaza Kavuşuyor
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SEYRANTEPE MAHALLESİ DOĞAL GAZA KAVUŞUYORBaşkan Vekili Mustafa Tutuk ile Armagaz Yalova Müdürü Andaç Karalıkay karşılıklı olarak imzaladığı protokol uyarınca Seyrantepe Mahallesinde Doğal gaz altyapı çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.

SEYRANTEPE MAHALLESİ DOĞAL GAZA KAVUŞUYOR

Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile Armagaz Yalova Müdürü Andaç Karalıkay karşılıklı olarak imzaladığı protokol uyarınca Seyrantepe Mahallesinde Doğal gaz altyapı çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. Protokol töreninde Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Tayfur Çetin'de yer aldı. Karşılıklı olarak imzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Başkan Vekili Tutuk; "Her mahallemizin problemini, sıkıntısını çok iyi biliyoruz. Çözüm üreterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seyrantepe Mahallemiz doğalgazı olmayan mahallemizdi ve doğalgazın mahallemize gelmesi için vatandaşlarımızın talepleri vardı. Yalova Belediyesi olarak bizde bu talebin çözülmesi için karşılıklı görüşmeler başlattık. Bu görüşmeler çerçevesinde kurumlar arası iyi niyet protokolü imzalayarak mahallemizde doğalgaz çalışmalarının ilk adımını attık" dedi.

Kaynak: Habermetre

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