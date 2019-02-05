Şeyma Subaşı, Yeni Sevgilisi Guido Senia'nın Evine Gitti

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. İkilinin aynı evde kaldıkları sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldı.

FOTOĞRAFLARDAKİ ÖRTÜ ELE VERDİ

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra tatillerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak İtalya'ya giden Şeyma Subaşı'nın yeni sevgili Fransız DJ Guido Senia ile aynı evde olduğu ortaya çıktı. İkilinin paylaşımlarındaki mavi örtü çiftin aynı evde kaldığı iddialarını akıllara getirdi.

AŞKINI HAYKIRMIŞTI

İtalyan DJ Guidio Senia için "İlgi gördüğüm, benimde ilgilendiğim biri." diyen Şeyma Subaşı, önceki gün Instagram hesabından aşkını haykırmıştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Subaşı, bulutların üzerine "Özgürüm çünkü bana nasıl seveceğimi(aşkı) gösterdin" notunu düşmüştü.