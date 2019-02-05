Şeyma Subaşı, Yeni Sevgilisi Guido Senia'nın Evine Gitti
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı Fransız DJ ile aynı evde olduğu ortaya çıktı. İkiliyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ele verdi.
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. İkilinin aynı evde kaldıkları sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldı.
FOTOĞRAFLARDAKİ ÖRTÜ ELE VERDİ
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra tatillerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak İtalya'ya giden Şeyma Subaşı'nın yeni sevgili Fransız DJ Guido Senia ile aynı evde olduğu ortaya çıktı. İkilinin paylaşımlarındaki mavi örtü çiftin aynı evde kaldığı iddialarını akıllara getirdi.
AŞKINI HAYKIRMIŞTI
İtalyan DJ Guidio Senia için "İlgi gördüğüm, benimde ilgilendiğim biri." diyen Şeyma Subaşı, önceki gün Instagram hesabından aşkını haykırmıştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Subaşı, bulutların üzerine "Özgürüm çünkü bana nasıl seveceğimi(aşkı) gösterdin" notunu düşmüştü.
-
şeyma yorgun gece baya çalışmışlarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Acun abim o evi mezbahaya çevirir onların başlarına yıkar.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırYORUM: Hiç yıkık gibi durmuyor ?!!! Haa...haaaaaaaa....Yayından Kaldır
-
Acun abim o evi mezbahaya çevirir onların başlarına yıkar.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
ne yapacaklardı maçı çarpışmayı çalılıklarda mı yapacaklar. tabiki evde olacaklar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır