: Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

17.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:13

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında sevgilisi Guido Senia'nın çiçek sepeti ile gönderdiği güller, zamanında Acun Ilıcalı'nın kendisine gönderdiği devasa güller ile kıyaslandı.

SOSYAL MEDYA GUİDO VE ACUN'U KIYASLADI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile adından söz ettirmeyi başaran sosyal medya fenomeni Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. 14 Şubat sevgililer günü sevgilisinin çiçek sepeti ile gönderdiği güller ile poz veren Şeyma, yine sosyal medyanın diline düştü. Acun Ilıcalı'nın iki yıl önce kendisine gönderdiği devasa gül demetleri ile kıyaslama yapıldı.

İki yıl önce Acun Ilıcalı'nın gönderdiği güller

Guido Senia'nın Çiçek Sepeti aracılığıyla gönderdiği güller

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