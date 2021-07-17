Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mohammed Alsaloussi, hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Kendisinin kötü bir insan olmadığını ifade eden Alsaloussi, yakın arkadaşı Mustafa Tatlıcı'yı tüm takıların, harcamaların faturasını yolladığını belirterek "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" dedi.

Dolandırıcı olduğu yönünde iddialar ortaya atılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu Sabah gazetesinden Bahar Sonat'a bozdu.

"İLİŞKİNİN BİTMESİNİ İSTEYEN BENDİM"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" dedi.

"HARCAMALARIN FATURASINI YOLLADIM"

Yakın arkadaşı Mustafa Tatlıcı ile bu konuda sık sık görüştüğünü dile getiren Alsaloussi, "Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin" ifadelerini de kullandı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
VEDAT CİCİ : pahallı kısrağa binen sendin ağlama...ve bu kadın dünyada istediğiyle takılıyor acun hala ödemek zorunda adaletin batsın dünya
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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu - Haberler Magazin
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