Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, kullanıcıların diline düştü. Burnunun eski halinden farklı ve yamuk olduğu görülen Subaşı'nın estetik yaptırdığı akıllara geldi.

Aşk yaşadığı Mısırlı milyarder iş insanı Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Instagram üzerinden fotoğrafını paylaşan Subaşı'nın burnunun eski halinden farklı ve yamuk olduğu görüldü. Görenlerin şaşkına uğradığı görüntüde, Subaşı estetik yaptırdığı iddiasıyla yeniden gündeme geldi.