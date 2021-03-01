Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz
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Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz

01.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:37

Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaşadığı aşkın her anını gözler önüne seren Şeyma Subaşı, yeni bir paylaşımda daha bulundu. Subaşı, bu kez sosyal medyasından sevgilisinin elinin kalçasında olduğu sarmaş dolaş fotoğraf karesine yer verdi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile her anını paylaşmaktan bıkmayan Subaşı, bugün de çok konuşulacak bir fotoğraf karesini takipçilerine sundu.

"DOLGUN CÜZDAN EŞİ DEMEK İSTEDİ"

Sosyal medyasından Alsaloussi'nin kalçasını tuttuğu ve sarmaş dolaş oldukları fotoğraf karesine yer veren Subaşı, paylaşımına, "Ruz ikizi" notunu ekledi. Samimi fotoğraf sonrası kullanıcılar ise, "Dolgun cüzdan eşi demek istedi sanırım", "Ruh değil de para diyelim biz ona", "Bankamatiğe sarılmış gibi çıkmış", "Para bitince ruhun başkasıyla eşleşir fazla şey yapma" şeklinde yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz

DÜNKÜ PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şeyma Subaşı, dün ise Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile teknede çektirdiği fotoğrafını, "Sen ve ben. Sana çok deli oluyorum." notu ile paylaşmıştı. Paylaşımında öpüştükleri görülen ve o anları şapkasıyla kapatan Subaşı, gönderisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz

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