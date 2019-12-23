: Şeyma Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci isim olmasıyla ilgili konuştu

23.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:13

Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında yayınlanan Magazin Noteri isimli programa konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Subaşı, en çok haberi yapılan ikinci kişi olmasıyla alakalı da ilk kez konuştu.

"ATTIĞIM HER ADIM HABER OLUYOR"

İlkay Buharalı "Dijital haber bankası Habermetre 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Bir numarada 23 bin 112 haberle Demet Akalın var, ikinci sırada ise 18 bin 107 haberle Şeyma Subaşı var. Bu nedir Şeyma diyesim geliyor" dedi. Açıklanan veriler üzerine konuşan Subaşı ise şunları söyledi: "Attığım her adım haber oluyor. Aslında herkes kendine göre ne paylaşıyorsa ben de Instagram'da onu paylaşıyorum. Belki benimki bir tık da ilginç ve agresif geliyor. Bize uymuyor diye daha fazla haber yapılıyor. Yoksa herkes dans ediyor, herkes bardak tokuşturuyor ki ben fazla yapmıyorum. Benim paylaşımlarım tıklattırdığı için haber yapılıyor."

DEMET AKALIN BİRİNCİ, ŞEYMA SUBAŞI İKİNCİ OLDU

Şeyma Subaşı, insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin açıkladığı 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlüler listesinde 18 bin 107 haberle Demet Akalın'dan sonra gelen ikinci isim oldu. Subaşı'yı 12 bin 644 haberle Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

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