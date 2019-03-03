Şeyma Subaşı, Dans Ederken Kendinden Geçti

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeye devam eden Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Venedik'te paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Subaşı, son paylaşımında dans ederken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Subaşı'nın dans ederken kendinden geçtiği anlar ise yine çok konuşuldu.

VENEDİK'E TATİLE GİTTİ

İtalyan DJ Guido Senia ile aşkları hız kesmeden deva eden Şeyma Subaşı, partiden partiye koşuyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile kısa bir tatil yapan Subaşı, bu kez sevgilinden ayrı Venedik kaçamağı yaptı.

DANS EDERKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarını artıran Şeyma Subaşı, partide dans ettiği videoda kendinden geçti.