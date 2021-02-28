Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum

Mısırlı milyarder sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, gündem yaratan bir paylaşımda daha bulundu. Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştığı fotoğrafına, "Sana çok deli oluyorum" notunu düştü.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

ÖPÜŞTÜKLERİ ANLARI KAPADI

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile teknede çektirdiği fotoğrafını, "Sen ve ben. Sana çok deli oluyorum." notu ile paylaştı. Paylaşımında öpüştükleri görülen ve o anları şapkasıyla kapatan Subaşı, gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.

PAYLAŞIMLARIYLA OLAY YARATMIŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık olay yaratan paylaşımlara imza atan Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafı yayınlamıştı. Daha önce sevgilisi tarafından kucağına alındığı anları paylaşan Subaşı'na binlerce tepki gelmişti.