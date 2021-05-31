Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, ayağı yüzünden hastanelik oldu. Açıl'ın sol ayağı hemen alçıya alındığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, hastanelik oldu. Açıl'ın sol ayağı alçıya alındı. Bastonla yürüyen Açıl, fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Açıl, "Ayak alçıda olsa da her zaman hazırım.... Eee nereye gidiyoruz?" diye yazdı. Açıl'a onlarca geçmiş olsun mesajı yağdı. Şeyma Subaşı, ablasına üzgün ve kalp emojisi gönderdi. Açıl'ın ayağı bir sürede alçıda kalacak.

Kaynak: Snob Magazin