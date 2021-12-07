Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı Osmaniye-Hatay otoyolunda seyir halindeki bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye-Hatay otoyolunda seyir halindeki bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Hatay otoyolu Erzin gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan G. idaresindeki 31 KNP 67 plakalı tır aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı tamamen parçalanırken çekicide sıkışan sürücü ise ağır yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan G. ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

 Viyadükte korku dolu anlar! Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

 Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title