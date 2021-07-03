Seyir halindeki otomobil alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir haline iken alev alan otomobil yandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir haline iken alev alan otomobil yandı.

Edinilen bilgilere göre, A. Sinan K. yönetimindeki 06 BLG 858 plakalı D-100 karayolunda seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapatırken yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Seyir halindeki otobüste panik anları! Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu
Seyir halindeki otobüste panik anları! Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Diego Costa Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyir halindeki otomobil alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 02:33:12. #1.15#

title