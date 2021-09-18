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Seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki minibüsün kapısının aniden açılması sonucu düşen iki kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki minibüsün kapısının aniden açılması sonucu düşen iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs seyir halinde giderken aniden kapısı açıldı. Kapısının açılması sonucu engelli H.Ç.(7) ve abisi A.Ç.(18) isimli şahıslar minibüsten düştü. Kazada yaralanan engelliler, olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılırken, olay ile alakalı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

(Muhammed Onur Yavrutürk/İHA)

Seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

Seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

Seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

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