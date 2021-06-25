Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
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Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun motor kısmı alev aldı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çameli- Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Cevizli Araplar rampası mevkisinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü kamyonu durdurup inerken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir

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