Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı
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Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:49
Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Aydemir (32) idaresindeki 73 AAF 097 plakalı gübre yüklü tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, dorseyi tırdan ayırarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı
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