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Seyir halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. Araçtan geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Demirce köyünde İbrahim Tenbel idaresindeki 37 PK 980 plakalı araç, seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü İbrahim Tenbel, araçtan hızla inerek, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine hızlı bir şekilde giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülebilen yangında araçtan geriye demir yığını kaldı. İtfaiye ekipleri, olası durumlara karşı aracı kontrol etti. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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