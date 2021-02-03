Şeyh Edebali kimdir? Tarihte Şeyh Edebali kimdir, ne zaman öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kim, gerçek adı ne?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde, Osmanlı Dönemi'nde yaşamış olan Şeyh Edebali gündeme gelmiştir. Tarihe iz bırakmış kişilerden birisi olan Şeyh Edebali kimdir? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kim, gerçek adı ne? Tarihte Şeyh Edebali kimdir ve önemi nedir? Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?

Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen kuruluş Osman dizisinde, Osmanlı tarihine yön vermiş ve iz bırakmış birçok şahsiyetin ismi geçmektedir. Bu bölüme Şeyh Edebali damga vurdu! Birkaç bölüm önce Kuruluş Osman'dan ayrılmasıyla hayranlarını üzen Seda Yıldız yani Şeyh Edebali karakteri bu bölümde diziye geri dönüyor! Peki, Şeyh Edebali kimdir? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kim, gerçek adı ne? Tarihte Şeyh Edebali kimdir ve önemi nedir? Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız, Şeyh Edebali Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor?

SEDA YILDIZ KİMDİR?

Seda Yıldız, 20 Mayıs 1962 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile yaşayan Seda Yıldız; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Onu Çok Sevdim, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Hicret, G.D.O. Karakedi, İnsan Aldandı, Farklı Boyut, IV. Osman, Sonsuz Merhamet, Kollama, Veysel Karani, Rızk, Kurtlar Vadisi Pusu, Baba Nasihati, Anneler Günü, Tövbe, Kül, Kaybolan Yıllar, Emanet Kız, Binbir Gece, Kuşku, Beşinci Boyut, Asla Unutma, Büyük Buluşma, Mühürlü Güller, Sırlar Dünyası, Böylemi Olacaktı, Çiçek Taksi, Cesur Yürek, Bizim Aile, Hacer Ana ve Oğulları, Gönül Dostları, Suçlu Gençlik, Paranın Esiri ve Kuyucaklı Yusuf gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterine hayat veren Seda Yıldız, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali (1206-1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Râbi'a Bala Hâtun'un babasıdır. Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.

Osman Gazi'nin kayınpederi olup 3 çocuğu vardır. Mahmud Paşa, Mehmed Paşa, Râbi'a Bala Hâtun-dur. Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra epey bir süre Bilecik'te ikamet etmiştir. Yetiştirdiği müridi Dursun Fakih Osmanlı Devletinin ilk kadısı olarak bilinmektedir. Şeyh Edebali aslen Karamanlı'dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı. Daha sonra Şam'a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.

Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu köyünde yaşadı. Kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirdi ve halkı aydınlattı. Bilecik'te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi'yi de birçok defa misafir etti.

Rivayete göre, Osman Gazi, dergâhta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir:

" Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. „

Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi ölmüştür.