Seydişehir Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Koç Oldu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesinin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi.

Birçok güreş severin Kuğulu Şölen Alanı'nı doldurduğu, güreşler öncesi Başkan Mehmet Tutal ile Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan ve 2018 yılı Güreş Ağası Osman Nuri Bakırcı izleyicileri selamladı. Kuğulu Şölen Alanı Er Meydanı'nda, 32'si başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde 480 güreşçinin yer aldığı 'Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Gün boyu devam eden Minik 1, Minik 2,Teşvik 1, Teşvik 2 ,Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı gurubunda kıran kırana geçen müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalyaları ilçe protokol üyeleri tarafından verildi.

2017 Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban, birçok kez şampiyonluk elde eden Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da birincilik kazanmış güreşçilerden Recep Kara, Hamza Köseoğlu, İsmail Güzel gibi ünlü güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiği Başpehlivanlık güreşlerinde finale kalan İsmail Koç ve Abdullah Güngör'ün mücadelesi nefesleri kesti. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda İsmail Koç Seydişehir 2'nci Yağlı Pehlivan Güreşlerinin şampiyonu oldu. İkinciliği Abdullah Güngör, üçüncülüğü İsmail Balaban ve Faruk Akkoyun elde etti.

'Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıldan itibaren geleneksel hale getirileceğini belirten Başkan Tutal, "Güreşlerimizin bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. Farklı kategorilerde 480 sporcumuz yarışlarda yer alıyor. Güreşler bizim ata sporumuz. Özellikle Batı Trakya ve Antalya bölgesinde yaygın. İç Anadolu'da çok yaygın olmayan bir spor türü. Biz fiziksel çalışmaların yanında kültürel ve sportif çalışmalara çok önem vermiştik. İç Anadolu'da özellikle Konya'yı temsilen Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri'ni başlatmış olduk. İnşallah, sürekli bir şekilde geleneksel olarak devam edecek. Hem bölgenin tanıtımı hem ata sporumuzun geliştirilmesi, kalkınması açısından bir adım attık; bunu devam ettireceğiz. Bundan sonra geleneksel olarak devam edecek. İç Anadolu'yu ve Konya'yı temsilen Seydişehir de devam ettireceğiz" diye konuştu.

Güreş sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a spora, sporcuya verdiği destekten dolayı Güreş Federasyonu Başkanlığı, Seydişehir İlçe Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi. Güreşlere Seydişehir İlçe Protokol Üyelerinin yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Yağlı Güreş Merkez Hakem Komite Başkanı Tevfik Yavuz, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Akdeniz Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, STK Örgüt temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda güreş sever vatandaş katıldı. - KONYA