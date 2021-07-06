Seydişehir'de "Kariyer ve İstihdam Merkezi" açıldı

Seydişehir Belediyesi, ilçede yaşayanların istihdam ve kariyer planlamasına rehberlik edecek Seydişehir Kariyer ve İstihdam Merkezi projesini hayata geçirdi.

Seydişehir Belediyesi, ilçede yaşayanların istihdam ve kariyer planlamasına rehberlik edecek Seydişehir Kariyer ve İstihdam Merkezi projesini hayata geçirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe sınırları ve ilçe dışında istihdama ve kariyer planlamalarına yönelik hizmet alabileceği proje kapsamında yapılan başvuruların hassasiyetle incelenerek başvuru sahibinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yönlendirmesinin sağlanacağını belirtti.

Kariyer ve istihdam merkezi projesinin Seydişehir'de daha önce bir örneğinin olmadığını, hayata geçirilen bu projeyle birlikte Seydişehirlilere büyük bir destek sağlanacağını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"SEYKİM projemiz ile birlikte ilçemize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz hem de hemşerilerimize istihdam ve kariyer planlaması hususunda destekte bulunuyoruz. Belediye hizmet binamız içerisinde bulunan SEYKİM aracılığıyla belediyemize başvuru yapan hemşerilerimizin başvuruları hassasiyetle incelenecek ve istihdam konusunda gerekli yönlendirmeler yapılacak. Aynı zamanda merkezimiz kariyer planlaması anlamında da hizmet verecek. SEYKİM Projemizle birlikte iş arayan Seydişehirliler ile işveren arasında köprü vazifesini üstlenecek. Projemiz kapsamında Seydişehir sınırları içerisinde yer alan fabrikalar ve OSB'mizde yer alan firmalar başta olmak üzere ilçemiz sınırları dışındaki birçok işverenimizle güçlü iletişim bağları oluşturduk. Oluşturduğumuz bu bağları hem işverenimiz hem de iş arayan hemşerilerimiz açısından daha iyi değerlendirebilmek için bu projemizi hayata geçirdik ve hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bu hizmetimizle birlikte işverenlerimize nitelikli personel desteği sunmakla birlikte iş arayan hemşerilerimize de destekte bulunmuş olacağız. Projemizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun