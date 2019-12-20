Seydişehir'de iş yerinde yangın
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Seydişehir'de iş yerinde yangın

Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

20.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:42
Seydişehir'de iş yerinde yangın

ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, gece saatlerinde Seydişehir Pazaryerinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi.

İş yerinin arka kısmında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının fark edilmesi üzerine hemen itfaiyeye verildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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