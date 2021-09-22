Seydişehir'de haşhaş üreticileri bilgilendirildi

Seydişehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından merkez ve kırsal mahallerinde bulunan haşhaş üreticileri bilgilendirildi.

İlçe Ziraat Odası toplantı salonundaki programda, Başkan İsmail Korkmaz ve Beyşehir TMO Ajans Müdürü Mehmet Abaz, çiftçilere kota, ÇKS belgesi ve yapmaları gereken başvurular hakkında bilgi verdi.

Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, Seydişehir'de haşhaş ekimi kotasının 4000 dekar olarak belirlendiğini söyledi.

Bu verilen kotanın mahalle taleplerine göre daha önceden dağıtımının yapıldığını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şimdide hangi çiftçilerin başvurabileceği ile ilgili muhtarlarımıza bilgi aktardık. Toplantıda haşhaş ekecek çiftçilere ÇKS belgesi alınması, çiftçilerin hangi şartlarda haşhaş ekimi için başvurabilecekleri, alım fiyatları ve başvuru tarihleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Bu vesile ile her zaman bizden desteğini esirgemeyen Akşehir TMO Şube Müdürü Mustafa Yılmaz'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Öte yandan Korkmaz, haşhaş ekimi yapacak çiftçilerin başvurularını 30 Ekim 2021 tarihine kadar yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.