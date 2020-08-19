Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam Oyuncu Şevval Sam, sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapsi istenen Ozan Güven'le aynı projede yer almayacağını söyledi.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'teki bir mekanda yemek yedi. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Sam, Ozan Güven hakkında da konuştu.

"OZAN'LA AYNI FİLMDE OYNAMAM"

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Şevval Sam, Halit Ergenç'in Ozan Güven'i savunan ve sonrasında pişman olup özür dileyen açıklamaları karşısında ise gerginliğini saklayamadı. Başta yorum yapmaktan çekinen Sam, daha sonra tepkisini dile getirdi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Sam, "Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam" dedi.

"ŞİDDETE ÖZENMEK EĞİTİM SORUNUDUR"

Ünlü oyuncu, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet sahneleriyle ilgili olarak sinema ve dizilerde insan hikayelerinin anlatıldığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.