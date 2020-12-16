Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrılıyormu? Şevket Çoruh, Mesut Komiser rolünden ayrılıyor mu?
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Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrılıyormu? Şevket Çoruh, Mesut Komiser rolünden ayrılıyor mu?

16.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:21
Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrılıyormu? Şevket Çoruh, Mesut Komiser rolünden ayrılıyor mu?

Erler Film'den "Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor" haberlerine cevap nedir? Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrılıyor mu? Şevket Çoruh, Mesut Komiser rolünden ayrılıyor mu?

Erler Film, Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklardan ayrılıyormu? Şevket Çoruh, Mesut Komiser rolünden ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLARDAN AYRILDI MI?

Erler Film bir basın açıklaması yaparak Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti:

"Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!" üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.

16 yıldır başarıyla devam eden dizinin yeni sezonda da aynı ilgiyi görüyor olmasına rağmen bu tür yalan haberlerin çıkıyor olması elbette manidardır. Arka Sokaklar'ın yıllardır devam ediyor olmasının temelinde setlerde zor rastlanır bir ekip anlayışının, sanatçı sorumluluğunun ve Türker İnanoğlu gibi bir yöneticinin bulunması gerçeğidir.

Arka Sokaklar'ın çekimleri pandemi önlemleri sınırları içinde devam etmektedir. Ekipteki tüm sanatçılar gibi Şevket Çoruh da kamera karşısına çekim takvimine göre geçmektedir.

Erler Film olarak Arka Sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur."

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