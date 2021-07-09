Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı
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Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı Elleriyle besleyerek büyüttükleri yaramaz kerkenezler özgürlüğe kanat çırptı Prof. Dr.

Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı

Elleriyle besleyerek büyüttükleri yaramaz kerkenezler özgürlüğe kanat çırptı

Prof. Dr. Lokman Aslan: "Kerkenez yavrularından ayrılmak bize zor gelecek"

VAN - Van'da yuvalarının bozulması nedeniyle yavru halde getirildikleri rehabilitasyon merkezinde bakımları yapılarak büyümeleri sağlanan 4 sevimli kerkenez, özgürlüğe kanat çırptı.

Van'da ilkbahar aylarında elektrik direği değiştirilirken yuvaları bozulan yavru kerkenezler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne getirilen yavru kerkenezler ardından bakım ve tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Getirildikleri merkezde özenle beslenen yavru kerkenezler, belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra rehabilitasyona alındı. Burada uçmaları, avlanmaları ve tekrar doğada yaşama becerilerini kazanmaları için testlerden geçen kerkenezler, yırtıcı kuş becerilerini kazanmasıyla birlikte ekolojik dengede yerini alabilmesi için tekrar doğaya bırakıldı.

"Büyüyünceye kadar misafir ettik"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, özellikle bahar aylarında çeşitli sebeplerden dolayı yuvadan düşmüş yavru hayvanlara hizmet verdiklerini belirtti. Tek tek besleyerek büyümesini sağladıkları kerkenezlerin halkalama işlemlerinin ardından doğaya bıraktıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bunlardan 4 kerkenez yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü getirilmiş. Bu yavrular elektrik direği değiştirilirken yuvaları bozulduğu için getirilmişti. Yuvaları bozulduğu için annelerin bir daha yuvaya dönme imkanı yok. Bu yüzden bize getirildiler. Bizler tüy çıkmamış bir haftalık yavruları normal beslemesini yaptık. Diğer taraftan rehabilitasyonunu tamamladık. Büyüyünceye kadar burada misafir ettik. Daha sonra halkalama işlemlerini de yapıp doğaya bıraktık" dedi.

"Ayrılmak bize zor gelecek"

Uçma yeteneklerini kazanıp kazanmaması, beslenmeleri ve kendi başlarına avlanmalar ı konusunda denemeler yaptıklarını dile getiren Aslan, merkeze 2020 yılından bu yana 80 yavru hayvanın getirildiğini ve bunlardan 60'ının tekrar doğaya kazandırıldığını söyledi. Aslan, bir haftalıkken getirilen ve kayıt altına aldıklarını kerkenezlerden ayrılmanın kolay olmayacağını kaydetti.

Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı
Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı
Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı
Sevimli kerkenezlerden ayrılık zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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